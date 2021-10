(AGENPARL) – gio 14 ottobre 2021 Grande festa per la riapertura del centro culturale La Guachiera

“La Gualchiera riparte, salite a bordo!”, appuntamento domenica 17 ottobrecon musica e intermezzi teatralie laboratori di circo-teatro per bambini

“La Gualchiera riparte, salite a bordo!”, è questo lo slogan per la festa di riapertura del Centro Culturale La Gualchiera ( via del Carbonizzo, 9-11 Montemurlo), che si terrà domenica 17 ottobre dalle ore 16.30 alle 20.30. Una festa per tutti nel rispetto delle norme anti-Covid. Tanta musica con il djset del DJ Barbasso direttamente dal programma “Statobrado” di Controradio. Tutti i partecipanti riceveranno una bevuta offerta e potranno portarsi da casa un pic-nic da consumare in giardino (col beltempo) o nella sala grande (col maltempo), godendosi la musica e piccoli intermezzi performativi. Per i più piccoli, invece, dalle ore 16,30 è previsto un laboratorio di circo-teatro per sperimentare e conoscersi attraverso le arti dello spettacolo.

Fabiana Masi

