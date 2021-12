(AGENPARL) – gio 16 dicembre 2021 Governo: Toffanin (FI), da Economist attestazione importante che inorgoglisce

“Italia Paese dell’anno. Dall’Economist arriva l’ennesimo, giusto riconoscimento al Governo Draghi e con lui a tutti gli italiani e al loro senso di responsabilità. Un’attestazione che inorgoglisce e che mette in rilievo l’autorevolezza e la competenza del Presidente del Consiglio e l’azione di Governo sostenuta da una maggioranza che con senso di responsabilità ha saputo trovare condivisione su temi importanti per far ripartire il sistema Paese. Finalmente l’Italia ritorna ad essere un Paese preso a modello, a rivestire quel ruolo da protagonista che negli anni è mancato a causa di governi responsabili di politiche miopi. Anche in questa occasione il Presidente Berlusconi, da sostenitore di Draghi qual è stato, ha saputo individuare la persona giusta al posto giusto”.

Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Roberta Toffanin.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

