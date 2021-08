(AGENPARL) – Roma, 28 ago 2021 – Coi soldi che si risparmiano dal reddito di cittadinanza si rinviano le cartelle esattoriali e si rinnova quota 100″. Lo ha detto Matteo Salvini alla festa della Lega a Pinzolo. “Conto che sul taglio delle tasse e la difesa di quota 100e la rottamazione del Rdc non solo Fi ma tutto il centrodestra sia unito”,ha aggiunto il leader della Lega.Ovunque in Italia “mi hanno chiesto di togliere il reddito di cittadinanza. In manovra economica l’emendamento per farlo lo metto io, avrà la mia prima firma”.

