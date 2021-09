(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 [logo_camera.png]

Governo, Rotta “Salvini da che parte sta?”

Roma, 2 settembre 2021 – “L’agenda del governo Draghi è chiarissima ed è sempre la stessa: conclusione con successo della campagna vaccinale, riapertura delle scuole e ripresa economica. Noi la sosteniamo. Salvini da che parte sta? Perché non si può stare al governo e all’opposizione.” Lo scrive su Twitter Alessia Rotta (Pd).

