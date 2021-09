(AGENPARL) – mar 07 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Governo. P. De Luca (Pd), pieno sostegno ad agenda Draghi, no ad esitazioni su programma rilancio Italia

Credo doveroso ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, il pieno sostegno all’agenda Draghi ed all’azione dell’esecutivo da parte del Partito Democratico. Abbiamo il compito anzitutto di superare la pandemia e sconfiggere il virus, completando in modo efficace la campagna vaccinale ed estendendo l’utilizzo del green pass per tutelare al massimo la salute dei nostri cittadini, senza correre il rischio di nuove restrizioni che sarebbero drammatiche per l’economia del Paese. Dobbiamo poi continuare l’impegno per la piena attuazione del Pnrr, portando avanti le riforme strutturali e gli investimenti strategici previsti. Ricordiamo al riguardo che, secondo le norme europee, tutte le risorse per i progetti di interventi stabiliti devono essere impegnate entro il 2023. Non possiamo permetterci rallentamenti o esitazioni di sorta su un programma di rilancio e ricostruzione dell’Italia, decisivo per il futuro del Paese.

Lo afferma Piero De Luca, vicepresidente del Gruppo dei deputati del Pd.

Roma, 7 settembre 2021

