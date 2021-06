(AGENPARL) – mar 29 giugno 2021 Governo: Occhiuto, FI-Lega in sintonia, M5S litiga e Pd rilancia solo temi divisivi

“Mi auguro che le tensioni all’interno del Movimento 5 Stelle non provochino problemi al governo Draghi: sarebbe un grande fallimento per il M5S, nato per combattere i riti della politica”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Studio24 Anteprima”, su RaiNews24.

“Certamente il ruolo del centrodestra nella maggioranza che sostiene questo esecutivo oggi è ancora più forte. Forza Italia e Lega si muovono in sintonia, mentre dall’altra parte abbiamo partiti che o litigato, come i grillini, o, come il Pd, propongono temi non in sintonia con i bisogni attuali dei cittadini.

Letta, ad esempio, ha rilanciato solo temi divisi e non urgenti come lo ius soli o il ddl Zan. Va bene il confronto anche su questi argomenti, ma magari al Paese interessano di più la crescita, il lavoro, la riforma della giustizia, o la riforma fiscale”.

