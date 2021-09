(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 GOVERNO, MELONI: SURREALE CONFERENZA STAMPA DRAGHI, COME FDI SEMPRE PIÙ CONVINTI CHE RESTARE ALL’OPPOSIZIONE SIA LA SCELTA MIGLIORE PER DIFENDERE INTERESSI ITALIANI

«Surreale conferenza stampa di Draghi e di mezzo Governo. Su trasporti e scuola il presidente del Consiglio dice che la preparazione è stata “ben fatta” e che “ce l’abbiamo messa tutta”, peccato che nessuno se ne sia accorto. Il tutto condito dalle notizie fuorvianti sull’epidemia diffuse dal ministro dell’Istruzione Bianchi: se in una classe sono tutti vaccinati non ci sarà obbligo di mascherina. Qual è la ratio di questa scelta priva di giustificazione scientifica, visto che i vaccinati possono contagiare ed essere contagiati? Poi Draghi annuncia la volontà di estendere il green pass, nonostante sia una misura economicida e inutile a combattere il contagio, e dice sì all’introduzione dell’obbligo vaccinale. Infine, la ciliegina sulla torta: i complimenti del premier al ministro dell’Interno Lamorgese, che per lui “lavora molto bene”. E che sui migranti i numeri “non sono spaventosi”. Assurdo. Come Fratelli d’Italia siamo sempre più convinti che restare all’opposizione di questo Governo sia la scelta migliore per difendere gli interessi degli italiani».

