(AGENPARL) – ven 08 ottobre 2021 Governo, Mazzetti (FI): “Forza Italia lavora e ottiene misure per la ripresa. Misure di Centrodestra sono parte dell’agenda di governo”

“Forza Italia è centrale nel governo Draghi e, sebbene si tratti di un governo tecnico e non politico, con l’obiettivo di uscire dall’emergenza e di gettare le basi per la ripresa, sta difendendo e concretizzando i punti essenziali di un’agenda di Centrodestra liberale e riformista, che proprio per questo meriterebbe il massimo sostegno da parte di tutti” Lo afferma Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia. “Fermato sul nascere ogni aumento di tasse, no a tasse sulla persona o su immobili residenziali e strumentali – elenca – ma anche sforbiciata alle tasse sull’impresa. Sono misure di cui non si parlava da anni, complice la nostra assenza al governo, ma di cui ha estremo bisogno il Paese e che sono diventate parte integrante dell’agenda dell’esecutivo Draghi. Anche per questo la telefonata tra il nostro Presidente e il Premier Draghi, nella quale si è rinsaldato l’impegno reciproco sulla riforma fiscale, altro tassello imprescindibile, è notizia positiva che ci spinge a dare il massimo nel quotidiano lavoro di commissioni e d’Aula, concordando proposte migliorative per il bene di famiglie e imprese. Questa è la strada che ha tracciato il Presidente Berlusconi e che dobbiamo percorrere, gli slogan e la demagogia – conclude – lasciano il tempo che trovano e molto spesso sono pure controproducenti”.

