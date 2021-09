(AGENPARL) – lun 13 settembre 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Governo. Lorenzin (Pd), è Salvini fuori dalla realtà, non Letta

“Salvini dice ‘non mi occupo degli insulti di Letta su di me ma della realtà’. Ma quali sarebbero questi insulti? Che è un sovranista? Che ha posizioni antieuropeiste? Che fin dall’inizio della pandemia ha accarezzato il pelo a chi era contro le mascherine, contro le chiusure, contro i virologi non allineati alle sue idee, contro, cioè, tutto ciò che la comunità scientifica ci proponeva come soluzioni per arginare il virus?

Ha sostenuto l’utilizzo di terapie controverse non validate, i movimenti ‘io apro’ e per ultimo è sia contro l’estensione dell’obbligo del green pass, che contro l’obbligatorietà vaccinale, anche parziale. Se fosse stato lui il premier e le sue posizioni fossero divenute realtà, l’Italia sarebbe saltata. Per questo, è lui fuori dalla realtà”.

Così l’ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin, della presidenza del Gruppo Pd della Camera.

Roma, 13 settembre 2021

