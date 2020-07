(AGENPARL) – gio 02 luglio 2020 GOVERNO: LABRIOLA (FI), COMITATO PER ACCEDERE A FONDI UE, RISCHIAMO DI PERDERLI

“Il fallimento del governo Conte si manifesta anche sulla mancata presentazione del Piano Nazionale delle riforme per il 2020. All’appello manca solo l’Italia”.

Lo afferma, in una nota, Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

“E’ sconfortante sapere che siamo l’unico paese europeo ad aver speso solo il 35% in 7 anni dei fondi di coesione, mentre altri stati membri sono riusciti a cambiare con le stesse risorse i loro territori. E’ sconfortante anche rilevare che Conte, oltre a non essersi ancora espresso in maniera definitiva sul Mes, non ha presentato la domanda per accedere ai fondi SURE. E mentre in Italia l’esecutivo si riempie la bocca parlando del Recovery Fund non è ancora chiaro come verranno spese quelle risorse né si scorgono all’orizzonte i dossier necessari per accedervi. A causa della lentezza e dell’incapacità dell’esecutivo rischiamo di perdere una grande occasione di rilancio dell’Italia di cui abbiamo disperato bisogno. Conte e company, dopo gli Stati Generali, le task force, i comitati tecnici scientifici, i consulenti, istituisca l’unico comitato che serve davvero per presentare in tempi ragionevoli i dossier in Europa per poter accedere ai fondi messi a disposizione”, conclude.

