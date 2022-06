GOVERNO, LA LEGA: SUBITO DECRETO SICCITÀ E CONFERMA DEI TAGLI PER CARBURANTI E BOLLETTE

(AGENPARL) – Roma, 19 giu 2022 – Decreto siccità per fronteggiare l’emergenza idrica e Decreto energia per rinnovare il taglio delle accise dei carburanti e delle bollette di luce e gas. Sono le richieste della Lega al governo. Il partito di Matteo Salvini auspica interventi ad hoc sulla scarsità di acqua già nelle prossime ore perché “sarebbe incomprensibile e drammatico aspettare troppo” sottolineano fonti della Lega.

Questa mattina, Salvini sarà a Carrara per sostenere il candidato sindaco Simone Caffaz.

