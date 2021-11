(AGENPARL) – Roma, 18 nov 2021 – Via libera del Consiglio dei ministri all’assegno unico per i figli. Si tratta del decreto attuativo della misura,che interesserà sia i lavoratori pubblici sia gli autonomi. Sarà erogato dall’Inps su richiesta dei nuclei interessati. Gli importi saranno parametrati all’Isee. L’assegno andrà dai 50 ai 175 euro al mese e da 25 a 85 per i figli tra i 18-21 anni. Assegno anche per stranieri con minimo 2 anni residenza. Decorrerà da marzo 2022, ma le domande si possono presentare dal 1° gennaio.

