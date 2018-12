Governo, Conte: rivolteremo Paese come un calzino, la manovra è populista perché mantiene le promesse

(AGENPARL) – Roma, 28 dic 2018 – Questo non è il governo delle lobby, dei potentati economici,dei comitati d’affari”,ha detto il premier Conte nella conferenza di fine anno, aggiungendo che l’’esperienza di governo funziona e funzionerà perché si regge su un’amalgama perfetta tra giallo e verde”. La Manovra è populista perchè mantiene le promesse”.”Tappa significativa di un ampio progetto. Abbiamo cercato di rispondere agli interessi dei cittadini. Non vero che è scritta da Bruxelles,non abbiamo consentito che la Ue mettesse in discussione i punti qualificanti”. Non stiamo aumentando la pressione fiscale sui cittadini,l’abbiamo alleggerita. Abbiamo realizzato un’opera redistributiva privilegiando alcune fasce sociali rispetto ad altre”, ha detto il premier Conte parlando della Manovra. “Ci aspettiamo una crescita più alta dell’1%”,ha aggiunto. “Non è possibile che non si realizzi una crescita robusta”.”Vogliamo rivoltare Paese come un calzino. Ci impegniamo a impedire l’incremento dell’Iva”,a “recuperare risorse tagliando sprechi”.”Debito da tenere sotto controllo, ma non è spaventoso”. “Abbiamo appostato un fondo per queste misure. Stiamo mettendo a punto i progetti di riforma in virtù di decreti collegati alla riforma che partiranno a fine marzo …

In quesro momento voglio essere cauto … il progetto che ho visionato prevede di incentivare anche le imprese di aziende che assumono chi percepisce il reddito di cittadinanza.

Dobbiamo cercare di recuperare dal punto di vista economico e sociale…indispensabile.

Nessuno può pretendere di avere un reddito di cittadinanza e di avere 3 offerte di lavoro nel paese in cui vive. Stiamo definendo il progetto nella sua forma finale”. “Andrò a interloquire col mondo imprenditoriale per chiarire perché molte misure non si conoscono . Questa manovra economica è una prima significativa tappa di un più ampio progetto di riforme”. “Per quanto riguarda la disciplina fiscale vogliamo riformare tutto. Pene più severe per colpire l’evasione e l’elusione.

Poi non parliamo di condono, c’è una rottamazione, per cartelle che non sarebbero mai state pagate”.