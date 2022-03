(AGENPARL) – mer 16 marzo 2022 GOVERNO: CATTANEO (FI), CONTINUARE A DERE RESPIRO A BAR E RISTORANTI, NO RIPRISTINO TASSA SUI DEHORS

“Comuni e governo continuino a dare respiro a bar e ristoranti prorogando, anche dopo la fine dello Stato emergenza a causa della pandemia da Covid-19, lo stop del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico. L’utilizzo gratuito degli spazi antistanti gli esercizi commerciali per molti imprenditori è stato vitale, in assenza di questa misura sarebbero stati costretti a chiudere per sempre. Tornare con un battito di ciglia alla normalità, sarebbe impensabile. Pertanto, Forza Italia chiede che con il primo provvedimento utile l’esecutivo, di concerto con gli enti locali, allunghino i tempi di concessione gratuita del suolo pubblico, almeno fino a dopo l’estate, ovvero programmino un percorso di lento ritorno alla normalità. Gli strascichi della crisi sono ancora lunghi e all’orizzonte si addensano pesanti nubi. È necessario un ulteriore sforzo di buon senso sui dehors”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, responsabile dei dipartimenti del partito azzurro.

