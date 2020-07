(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 GOVERNO: BRUNETTA“BASTA PRENDERE TEMPO E PERDERE TEMPO, SI RISCHIANO CAOS E INCOMPRENSIONE E SI SFIORA IL RIDICOLO”

“Mai andare fuori sincrono. Ancor peggio fuori tempo: si rischia la confusione, il caos, l’incomprensione. Certamente si danno segnali sbagliati, e come nei vecchi film, si sfiora persino il ridicolo, e finisce che non ti capisce più nessuno e che vieni lasciato ai margini con i tuoi errori. E’ quello che rischia il presidente Conte con il suo prender tempo, perdere tempo, nei confronti delle grandi scelte a cui il governo italiano è chiamato per portare fuori il Paese dalla crisi in sincronia, appunto, con l’Europa. Ostinarsi sui propri calendari opportunistici, che non sono quelli dell’economia, che non sono quelli dell’Europa, che non sono quelli delle famiglie e imprese italiane, finisce per trasformarsi in un lento suicidio”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista.

“In economia, per “front loading” si intende una politica consistente nel caricare, o concentrare, in un periodo dato sufficientemente corto e ristretto, tutte le azioni strategiche che si possono realizzare per raggiungere uno o più obiettivi di finanza pubblica e più, in generale, di politica economica. Tempestività dell’operazione, sincronizzazione degli obiettivi, concentrazione delle risorse ex ante e targetizzazione del timing sono le caratteristiche principali di una politica intelligente di “front loading”. Questo è il metodo e queste sono le politiche di cui l’Italia ha oggi bisogno”.

