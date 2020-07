(AGENPARL) – sab 04 luglio 2020 GOVERNO: BRUNETTA, “SUBITO PIANO NAZIONALE DELLE RIFORME CONDIVISO E ANTICIPO DELLA LEGGE DI BILANCIO”

“Fare una politica di “front loading”, da noi, avrebbe dovuto significare predisporre da subito il Piano Nazionale delle Riforme (PNR) per crescita, produttività, sviluppo e investimenti, efficienza ed equità, cosa che l’Italia non ha fatto, sfruttando la deroga momentanea concessa dall’Europa ad Aprile, ma sui cui adesso non ha più nessuna giustificazione. Avrebbe dovuto significare una anticipazione della Legge di bilancio per il prossimo triennio, con i suoi collegati e relative deleghe di tipo normativo, da approvarsi entro agosto. Avrebbe dovuto indurre il Governo a un unico grande discostamento del deficit pubblico (dell’ammontare di almeno 100 miliardi), tra i mesi di marzo e aprile, quando da più parti era stato richiesto, piuttosto che lo stillicidio di scostamenti multipli, in affanno e sempre non sufficienti, a partire dai ridicoli 3,7 miliardi inizialmente stimati dal Governo (poi 25, poi 55, poi non si sa ancora, ma si parla di altri 20, non si sa quando)”.

Così Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in un editoriale sul Riformista.

“Infine, era necessario sin da subito stabilire una politica di “front loading” perché in Europa si stanno già definendo i calendari strategici per il ripristino delle tradizionali politiche economiche e delle relative regole del gioco, che quest’anno sono state sospese per via della crisi, i due temporary framework. Calendari che ci dicono che la BCE smetterà di acquistare i titoli di Stato dei paesi dell’eurozona a partire dal prossimo giugno, e che quindi il Tesoro italiano perderà il suo principale acquirente nel mercato secondario. Se poi aggiungiamo che, oltre che a smettere di acquistare i titoli, la BCE comincerà anche a venderli, è facile prevedere come i rendimenti dei nostri BTP, in prospettiva, non potranno che salire. Inevitabilmente, dal 2021 tornerà in vigore il Patto di Stabilità e Crescita con i relativi regolamenti (Two pack, Six pack, Fiscal Compact) per effetto del quale l’Italia sarà di nuovo chiamata a ricondurre il suo deficit e il suo debito pubblico su un sentiero di convergenza e di sostenibilità, ovvero a tagliare la spesa pubblica o ad aumentare ancora la pressione fiscale. Come dicevamo, i temporary framework sugli aiuti di Stato saranno progressivamente ritirati, e il nostro Governo non potrà più adottare misure di aiuto diretto alle imprese in difficoltà”.

