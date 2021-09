(AGENPARL) – gio 02 settembre 2021 Governo, Bernini (Fi): conferenza Draghi salutare bagno realismo

“Scuola, green pass, riforme, delocalizzazioni, migranti, Afghanistan, Europa: la conferenza stampa del presidente Draghi è stata un salutare bagno di realismo sulla fitta e complicata agenda di lavoro che attende governo e Parlamento da ora a fine anno. L’ordine delle priorità è sempre più chiaro, e dovrebbe indurre ad accantonare tutti i temi divisivi estranei agli accordi di maggioranza. I tempi sono infatti strettissimi sia per approvare le riforme necessarie ad ottenere la seconda rata del Next Generation Eu, sia per dare risposte adeguate all’emergenza sanitaria e a quella economico-sociale. Guardiamo all’interesse nazionale, non è davvero tempo di bandierine e propaganda”.

Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini.

Ufficio Stampa

Forza Italia-Berlusconi Presidente

Senato della Repubblica

🔊 Listen to this