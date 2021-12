(AGENPARL) – dom 12 dicembre 2021 GORIZIA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): INDISPENSABILE MAGGIOR CONSIDERAZIONE E CONFRONTO CON LE CATEGORIE ECONOMICHE

Il Comune deve lavorare per prevenire gli scontri. Sempre. Le categorie economiche rappresentano chi ogni giorno è a contatto con i cittadini, hanno più di altri il polso della città e il loro pensiero non può essere trascurato, ancor più quando si compiono scelte importanti per la città. Oggi il Presidente Madriz di Confcommercio evidenzia sul Piccolo aspetti che non possono essere trascurati o sottovalutati. Gli interventi stradali vanno velocizzati ed il colloquio con le parti sociali deve essere continuo. Solo il colloquio continuo e la condivisione di obiettivi, tempi, impegni e strumenti operativi è la strada giusta.

Gorizia e le sue categorie economiche non hanno bisogno di conflitti e vanno, sempre, ascoltate.

