(AGENPARL) – sab 27 novembre 2021 GORIZIA, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): 2025 SARÀ ANNO DELLA SVOLTA

“Il 2025 sarà l’anno della svolta nella storia delle Gorizie. Un nuovo decisivo passo verso un futuro di amicizia, convivenza, fratellanza finalmente senza confini e senza più nessuna distinzione, di nessun tipo. Un futuro luminoso attende le Gorizie, ma per poterlo cogliere dovremo arrivarci pronti, tutti insieme, con le persone migliori alla guida, senza pregiudizi ideologici di sorta, come sta avvenendo a livello nazionale per affrontare come meglio non si potrebbe fare uno dei momenti più complicati e delicati della nostra storia. Coraggio, Gorizia! Questo è il tuo futuro”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin.

