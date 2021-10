(AGENPARL) – sab 23 ottobre 2021 GO2025, PETTARIN (CORAGGIO ITALIA): EX OSPEDALE DI VIA VITTORIO VENETO DIVENTI MAXXI GORIZIANO

“Per il vecchio ospedale di via Vittorio Veneto, situato a due passi dall’ex confine, bisogna sfruttare pienamente le possibilità messe a disposizione dall’appuntamento di Go 2025: facciamone un esempio del futuro europeo. La struttura, chiusa e abbandonata, necessita di importanti lavori di riqualificazione e ristrutturazione, ergo di importanti investimenti, ma offre spazi amplissimi che ben si presterebbero a divenire un MAXXI Goriziano, dedicato a tutti gli artisti del nostro territorio a partire da Muzic e Spazzapan. Facciamone uno dei fiori all’occhiello di Go 2025: qualora vi fosse la possibilità di mettere l’ex ospedale a disposizione della cultura delle nostre terre, non vedo il perché dovremmo privarcene. Un edificio sul confine, che dall’essere abbandonato diventa valore aggiunto per un evento europeo, Gorizia Nova Gorica Capitale Europea della Cultura. A testimoniare che confine, da oggi, significherà sempre più ricchezza e opportunità”. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano PETTARIN.

