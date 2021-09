(AGENPARL) – Roma, 17 settembre 2021 – Il quotidiano del Governo comunista cinese ha pubblicato un articolo dal titolo «Cina, Russia, Pakistan e Iran devono esercitare un’influenza positiva per stabilizzare la situazione in Afghanistan»

«In quanto importanti vicini dell’Afghanistan e paesi influenti nella regione, Cina, Russia, Pakistan e Iran devono rafforzare la comunicazione e il coordinamento, esprimere una voce unanime, esercitare un’influenza positiva e svolgere un ruolo costruttivo nel promuovere la transizione graduale della situazione in Afghanistan, lo ha detto il consigliere di Stato e ministro degli Esteri Wang Yi con alti funzionari di Russia, Pakistan e Iran in un incontro informale sull’Afghanistan nella capitale tagika di Dushanbe giovedì.

«I paesi della regione si aspettano che il nuovo governo afghano sia inclusivo, antiterrorismo e amichevole con i vicini, ha sottolineato Wang».

Scrive il Global Times «Wang ha avanzato cinque proposte sul coordinamento della fase successiva sulla questione afghana, tra cui sollecitare gli Stati Uniti a svolgere i propri doveri di fornire assistenza economica e umanitaria all’Afghanistan, contattare e guidare l’Afghanistan per formare una struttura politica inclusiva e attuare politiche interne ed estere moderate e rispettare i diritti fondamentali delle minoranze etniche, delle donne e dei bambini, aiutare il paese a integrarsi nella cooperazione economica regionale e nelle reti di connettività, raggiungere lo sviluppo economico e prevenire la diffusione dei rischi per la sicurezza».

All’incontro informale hanno partecipato anche il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri pakistano Shah Mahmood Qureshi e l’assistente del ministro degli Esteri iraniano Seyed Rasoul Mousavi.

In un colloquio con l’omologo russo Sergei Lavrov a Dushanbe, Wang ha affermato che la Cina è pronta a rafforzare il coordinamento con la Russia per gestire congiuntamente la questione dell’Afghanistan, sollecitare i paesi occidentali guidati dagli Stati Uniti ad assumersi le proprie responsabilità e salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità regionali.

Ha invitato la Russia a comunicare e coordinarsi con la Cina nel quadro della Shanghai Cooperation Organization (SCO) per mantenere congiuntamente la pace e la prosperità nella regione Asia-Pacifico e per lavorare insieme per rispondere alle varie sfide globali.

Non molto tempo fa, i ministri degli esteri dei due paesi hanno partecipato congiuntamente al 76° anniversario della vittoria nella seconda guerra mondiale e hanno affermato a gran voce che la storia non può essere manomessa e la verità non può essere cancellata, ha affermato Wang.

Lavrov ha affermato che la commemorazione tenuta da Russia e Cina per la vittoria nella seconda guerra mondiale ha dimostrato ancora una volta l’amicizia indissolubile e l’alleanza indistruttibile tra i due paesi.

Il Global Times sottolinea che il «ministro degli Esteri russo ha osservato che il suo Paese sostiene fermamente la posizione della Cina sulle questioni dello Xinjiang, di Hong Kong, del Tibet e dei diritti umani».

La Russia sostiene la Cina nell’ospitare i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022 e auspica che gli atleti cinesi possano ottenere buoni risultati ed è pronta a lavorare con la Cina per spingere la SCO a esercitare una maggiore influenza, rafforzare il coordinamento sulla questione afghana e salvaguardare congiuntamente la pace e la stabilità nel Centro Asia, ha detto Lavrov.

In un incontro con il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, Wang ha affermato che la Cina sostiene l’Iran per diventare membro della SCO, è disposta a lavorare con l’Iran per rafforzare il coordinamento e la cooperazione negli affari regionali e internazionali, promuovere congiuntamente i negoziati sull’accordo nucleare iraniano aderire alla direzione corretta e raggiungere un consenso il prima possibile. La Cina è anche pronta a lavorare con l’Iran per promuovere l’Afghanistan per formare un quadro politico inclusivo, mantenere relazioni amichevoli con i suoi vicini e intraprendere azioni pratiche per reprimere tutte le forme di terrorismo, ha affermato Wang.