La Federal International Trade Commission degli Stati Uniti ha annunciato l’inizio delle indagini, a seguito delle quali potrebbero essere introdotti dazi all’importazione sui tubi utilizzati nel settore petrolifero provenienti da Russia, Argentina, Messico e Corea del Sud. Lo affermano gli avvisi pubblicati sabato nel Federal Register, una raccolta di documenti ufficiali del governo americano.

La Commissione ha dichiarato il 12 ottobre di aver ricevuto reclami da alcune società e associazioni statunitensi in merito a queste importazioni. Al riguardo è stata avviata una “fase preliminare” di ispezioni per determinare se vi siano ragionevoli motivi per ritenere che l’industria negli Stati Uniti abbia subito un danno materiale, o vi sia una minaccia di danno materiale, o la creazione dell’industria nel Gli Stati Uniti subiscono un notevole rallentamento a causa dell’importazione di Argentina, Messico, Russia e Corea del Sud”.

Ora gli specialisti americani hanno ritenuto che i ricorrenti avessero presentato materiale sufficiente per avviare le indagini pertinenti.

La Commissione ha annunciato l’avvio di due procedimenti. Come risultato del primo, si dovrebbe decidere se i produttori di questi tipi di tubi in Russia e Corea del Sud ricevano tali sussidi dai governi, che dovrebbero essere compensati dai dazi doganali americani. Come parte del secondo procedimento, devono determinare se i prodotti specificati provenienti da Russia, Argentina e Messico vengono venduti negli Stati Uniti “a un prezzo inferiore al valore equo”. A questo proposito possono essere imposti anche dazi.

In entrambi i casi, la commissione invita gli interessati a presentare le proprie argomentazioni entro il 15 novembre. Sarà possibile rispondere fino al 26 novembre.