GLI STATI UNITI CONTRIBUIRANNO CON 200 MILIONI DI DOLLARI ALL’ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITà

(AGENPARL) – Roma, 17 febbraio 2021 –Il segretario di Stato Antony Blinken ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti pagheranno più di 200 milioni di dollari all’Organizzazione mondiale della sanità ( OMS ) entro la fine del mese, a seguito dell’inversione da parte del presidente Joe Biden della decisione dell’era Trump di ritirarsi dall’organizzazione.

“Questo è un passo avanti fondamentale nell’adempimento dei nostri obblighi finanziari come membro dell’OMS e riflette il nostro rinnovato impegno a garantire che l’OMS abbia il supporto di cui ha bisogno per guidare la risposta globale alla pandemia”, ha detto Blinken in una sessione virtuale del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite su COVID-19, ha riferito AFP .

“Gli Stati Uniti lavoreranno come partner per affrontare le sfide globali. Questa pandemia è una di quelle sfide e ci dà l’opportunità non solo di superare la crisi attuale, ma anche di diventare più preparati e più resilienti per il futuro “.

Gli Stati Uniti sono stati il ​​più grande finanziatore del gruppo, versando regolarmente centinaia di milioni di dollari all’anno nell’organizzazione.

L’ex presidente Donald Trump ha annunciato nel maggio 2020 che gli Stati Uniti avrebbero formalmente chiuso la loro relazione con l’OMS, con il ritiro previsto per entrare in vigore nel luglio 2021. Biden ha annullato tale decisione in uno dei suoi primi atti dopo l’insediamento.

“Abbiamo dettagliato le riforme che deve prendere e ci siamo impegnati direttamente con loro, ma si sono rifiutati di agire”, ha detto Trump all’epoca. “Poiché non sono riusciti a realizzare le riforme richieste e fortemente necessarie, oggi interromperemo il nostro rapporto con l’Organizzazione mondiale della sanità e reindirizzeremo quei fondi ad altri bisogni sanitari globali urgenti e meritevoli”.

Trump ha detto all’epoca che i funzionari cinesi non sono riusciti a segnalare lo scoppio del virus del PCC (Partito Comunista Cinese) , comunemente noto come nuovo coronavirus, all’OMS e ha fatto pressione sull’OMS “per fuorviare il mondo quando il virus è stato scoperto per la prima volta dalle autorità cinesi. . “

Il 18 maggio 2020, Trump ha delineato una serie di passi discutibili intrapresi dall’OMS in relazione alla pandemia in una lettera al capo dell’organizzazione, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ciò includeva le critiche dell’OMS al divieto di viaggio anticipato di Trump in Cina e l’organizzazione che sostiene le prime affermazioni del PCC secondo cui non c’erano prove della trasmissione da uomo a uomo del virus del PCC.

Tedros, il direttore generale dell’OMS, a maggio ha detto ai giornalisti che sperava che gli Stati Uniti non avrebbero tagliato i legami con il gruppo.