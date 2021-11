(AGENPARL) – Roma, 17 novembre 2021 – Il segretario al commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti inizieranno i negoziati con gli alleati all’inizio del prossimo anno su un nuovo quadro economico indo-pacifico.

Raimondo, arrivato a Singapore il giorno precedente dopo una visita in Giappone, ha affermato durante un forum che il quadro sarebbe volto a garantire le catene di approvvigionamento.

“Sono qui in regione ad iniziare le discussioni, gettando le basi” per la trattativa, ha detto Raimondo. “Probabilmente avvieremo un processo più formale all’inizio del prossimo anno, che culminerà in un adeguato quadro economico nella regione”.

Il tour di Raimondo in Giappone, Singapore e poi in Malesia arriva sulla scia dell’annuncio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden il mese scorso sullo sviluppo di un quadro economico indo-pacifico per definire “obiettivi condivisi” con i partner sulla facilitazione degli scambi, gli standard per l’economia digitale e la tecnologia.

Il quadro potrebbe essere visto come un’alternativa all’accordo di libero scambio della Trans-Pacific Partnership, a cui gli Stati Uniti non sono tornati da quando si sono ritirati nel 2017 sotto il predecessore di Biden, Donald Trump.

Per quanto riguarda la possibilità che Washington rientri nell’accordo, formalmente noto come Accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico, Raimondo ha affermato: “Per vari motivi, ciò non accadrà ora”.

Ma ha sottolineato: “Siamo molto seri nel impegnarci di nuovo economicamente con l’Indo-Pacifico”, aggiungendo il quadro rafforzerebbe le catene di approvvigionamento per beni essenziali come i semiconduttori.

Ciò che gli Stati Uniti stanno lanciando è “in qualche modo più ampio e un po’ meno trattenuto o vincolato” rispetto ai tradizionali accordi di libero scambio, ha affermato Raimondo.

Rispondendo a una domanda sulla Cina e Taiwan che hanno presentato domanda a settembre per aderire al TPP, ha affermato che la loro adesione dipenderà dai paesi membri.

Prima di partire per la Malesia giovedì, Raimondo incontrerà le sue controparti australiane e neozelandesi.

«Oggi, il ministro australiano per il commercio, il turismo e gli investimenti, Dan Tehan ; Ministro neozelandese per il commercio e la crescita delle esportazioni, Damien O’Connor ; il ministro del Commercio e dell’Industria di Singapore Gan Kim Yong ; e il Segretario al Commercio degli Stati Uniti Gina Raimondo si sono incontrati per discutere le opportunità di espandere la cooperazione economica tra partner che la pensano allo stesso modo nella regione indo-pacifica in modo aperto e inclusivo e la necessità di rafforzare i legami economici, migliorare la connettività, affrontare le sfide del cambiamento climatico e sostenere la ripresa economica post-pandemia.

Durante l’incontro, hanno discusso della necessità di una continua attenzione alla resilienza economica, alla competitività, all’inclusione e alla sostenibilità per sostenere la prosperità nella regione per tutte le nostre persone e imprese. Inoltre, hanno convenuto di continuare a rafforzare gli sforzi per aiutare ad affrontare le priorità condivise per i paesi della regione indo-pacifica, compreso il miglioramento della resilienza della catena di approvvigionamento, la promozione degli investimenti infrastrutturali, la crescita delle economie digitali e verdi, verso una prosperità economica ampiamente condivisa per la regione».

