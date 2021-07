(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Ufficio Informazioni Accoglienza Turistica | Assessorato al Turismo Comune di Riccione | [Versione web](https://mailchef.4dem.it/wbs1.php?p=68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs)

GLI EVENTI A RICCIONE, DAL 26 LUGLIO AL 1° AGOSTO

La settimana dal 26 luglio al 1° agosto si annuncia con appuntamenti che spaziano tra arte, cinema, cultura e divertimento, per allietare le vacanze e il tempo libero di un pubblico sempre più vasto e di ogni età .

Lunedì 26 luglio ore 21:30 in viale Lazio, un evento imperdibile: [Elio Germano introduce Volevo nascondermi](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=52551fd5bbdec9b3acf605ab63a3d17f/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Felio-germano-presenta-volevo-nascondermi-all-arena-riccione), l’incredibile biografia di Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale.

Mercoledì 28 luglio (ore 21:30), un altro appuntamento speciale per il pubblico affezionato del cinema sotto le stelle: Michela Cescon, attrice di cinema e di teatro, presenta il film dalle tinte noir in cui ha esordito come regista, [Occhi blu](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=97cd05b0a5a655e1ec5a5f714fc9483e/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmichela-cescon-presenta-occhi-blu-all-arena-riccione).

Giovedì 29 luglio (ore 21:30) all’Arena è protagonista la stessa città di Riccione, con la versione restaurata del film di Dino Risi L’ombrellone, girato e ambientato nella Perla Verde, presentata da Gianluca Farinelli direttore della Cineteca di Bologna.

La programmazione dei film di Arena Riccione prosegue anche nelle altre serate della settimana: martedì 27 luglio con il film Minari, venerdì 30 luglio con Crudelia e sabato 31 luglio con Un altro giro.

[Dai Cori al cuore](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=650afd6c65c75af3ae16cde1d20e9882/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdai-cori-al-cuore-2)

Lunedì 26 luglio (Castello degli Agolanti ore 18:30), la rassegna musicale invita alla performance del Coro giovani voci Bassano, protagonista di importanti esibizioni internazionali. A loro si unirà Veronica Villa, voce riccionese emergente che insieme al Duo Letaci (violino e contrabbasso), proporrà un repertorio particolare ed accattivante.

Giovedì 29 luglio, la rassegna si sposta nell’incantato scenario di Villa Franceschi – in occasione della mostra di pittura e scultura L’estate dell’arte in Villa Franceschi dedicata al Sommo Poeta – per invitare al concerto (ore 21) del Coro lirico Perla Verde, diretto dal Maestro Barbara Amaduzzi, che presenta alcune delle arie più famose della tradizione operistica (con Paolo Gabellini tenore e Fabrizio Dimuro pianista).

[Pillole di accoglienza](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=efd15f0415b7766de2ac39f62265e40f/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fpillole-di-accoglienza-gli-incontri-pubblici-del-comitato-identita-di-spiaggia-riccione)

il ciclo di appuntamenti con i protagonisti della cultura balneare riccionese, lunedì 26 luglio presso il giardino di Villa Mussolini alle ore 21:30, Il Comitato Identità di spiaggia Riccione propone un nuovo incontro pubblico con gli aneddoti e le curiosità sulla spiaggia e i suoi protagonisti, dal titolo Le previsioni meteorologiche, prima guardando il cielo, ora… guardando anche il cielo.

[MoonDay – Apericolor](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=af79460ff71acd74c85aebf1e038e52a/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmoonday-apericolor)

lunedì 26 luglio, ultimo appuntamento nel Parco della Resistenza, un luogo speciale dove ascoltare musica, gustare cibo e praticare ginnastica soft, a partire dal tardo pomeriggio.

La settimana inizia anche con due grandi appuntamenti con la danza.

[RED – Riccione Estate Danza](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=622630de36ef37f47da4c15b5d3015f1/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fred-riccione-estate-danza-2021)

giunto alla tredicesima edizione, si conferma come un evento speciale dedicato alla danza moderna, classica e contemporanea, in compagnia dei migliori coreografi e insegnanti del panorama nazionale ed europeo, in svolgimento dal 26 al 29 luglio al Palazzo dei Congressi. Il momento più atteso dal pubblico resta quello con DanceXperience (29 luglio, piazzale Ceccarini ore 21:00), il concorso internazionale volto a premiare i migliori talenti nella ricerca interpretativa e coreografica.

[MC SUMMER 2021](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=8f686a270fe68d6cbebc6ebac6b14af7/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fmc-summer-2021)

[Vieni al mercoledì a Villa Lodi Fé?](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=08369eabe37d9a4650ea5e4193b0a775/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fvieni-al-mercoledi-a-villa-lodi-fe)

Mercoledì 28 luglio, nel giardino di Villa Lodi Fé, tornano gli incontri della rassegna dedicata alle grandi figure della storia e ai protagonisti dell’arte, a cura dell’Associazione Amici dei Musei Riccione e Valconca. Alle ore 21, l’appuntamento è con Marilena Gamberini e la Storia del restauro in Italia.

Nuovo appuntamento della rassegna che riunisce gli incontri con gli autori locali e di fama nazionale e internazionale, a cura della Biblioteca comunale di Riccione, in collaborazione con Il Rifugio dei Libri e presentata da Debora Grossi. Mercoledì 28 luglio (ore 18:30), nello spazio verde esterno della biblioteca, Francesco Gabellini presenta la sua opera Nivère, la raccolta di poesie il cui titolo richiama una nube plumbea, bella e minacciosa allo stesso tempo.

Sabato 30 luglio (ore 18:30) la rassegna prosegue con Claudia Venuti che introduce il suo ultimo romanzo, dal titolo Ho trovato un cuore a terra ma non era il mio, che affronta il tema delle relazioni con sincerità e spiccato realismo e domenica 1° agosto (ore 18:30) con A Venezia di Graziano Graziani.

[Deejay On Stage](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=7c6a7f2f47fce4dbe491cb050574ba94/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Fdeejay-on-stage-2021)

Radio Deejay torna ad animare l’estate riccionese con il contest musicale riservato ai giovani artisti emergenti che si esibiscono sul palco di piazzale Roma. A condurre le serate ci saranno Rudy Zerby, Gianluca Gazzoli, Chicco Giuliani e lo staff della Radio, in compagnia di ospiti speciali apprezzati dal pubblico italiano e internazionale. L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Deejay On Stage debutta venerdì 30 luglio (ore 21:00) con una serata speciale, il live show evento unico in compagnia di Mahmood, Noemi e Carl Brave, seguito dallo spettacolo pirotecnico di mezzanotte, in contemporanea con gli altri comuni della Riviera.

Dal 31 luglio, sempre in piazzale Roma, torna Play Deejay, la palestra a cielo aperto con allenamenti di ogni tipo, dallo yoga al group cycling, dal functional al pilates (dal lunedì al sabato, dalle 6.30 e dalle 17.45).

[Lo Smanèt](https://mailchef.4dem.it/tts.php?p=d5933a5f7caa2ffc3eef786e619acc77/68ki/5mi5/rs/1k1/1gvv/rs/rs/rs//https%3A%2F%2Fwww.riccione.it%2Fit%2Feventi%2Fevento%2Flo-smanet-3)

Sabato 31 luglio e domenica 1° agosto nel giardino di Villa Mussolini, lo spazio dedicato all’artigianato, alla musica e all’arte in genere, un vero market place con proposte artistiche uniche ma anche bizzarre, concertini, spettacoli di Nouveau Cirque e street food (sabato dalle ore 16 alle 24, domenica dalle ore 10 alle 22).

Domenica 1° agosto (Bahia Antigua Spiaggia 20 ore 5:30), Le Dolce Vita in Musica vera, il gruppo vocale composto da tre giovani voci femminili emergenti, fondato sull’unione di tre differenti registri e generi vocali: il lirico, il pop e il soul. A Riccione propongono un viaggio nella grande musica italiana e internazionale accompagnate sul palco da un ospite d’eccezione, Riccardo Fogli, pietra miliare della musica italiana.

Domenica 1° agosto (ore 21:30), il Festival delle storie e delle arti a cura di Alessandro Formilli propone al pubblico di Villa Franceschi l’incontro con Mirella Vandi Mazzotti e il suo libro dal titolo E il treno passò. Formilli dialoga con l’autrice sulle tre generazioni della sua famiglia che si intrecciano ad una miriade di vicende umane e di avvenimenti, con la Perla Verde dell’Adriatico come sfondo.

Il calendario della settimana propone anche altri appuntamenti che scandiscono i mesi del palinsesto estivo. Tutte le informazioni e gli approfondimenti cliccando sui singoli titoli linkati alle pagine dedicate del Riccione.it:

