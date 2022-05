(AGENPARL) – ven 20 maggio 2022 [“Accedi alla pagina” t ](https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room)

20-05-2022

[Gli eurodeputati della commissione Pesca in visitano il più grande porto peschereccio d’Italia dal 23 al 25 maggio 2022](https://www.europarl.europa.eu/italy/it/succede-al-pe/gli-eurodeputati-della-commissione-pesca-visitano-il-pi%C3%B9-grande-porto-peschereccio-d%E2%80%99italia)

Una delegazione della commissione Pesca, composta da sei eurodeputati, incontrerà la prossima settimana le autorità siciliane per discutere delle sfide sociali, ambientali e infrastrutturali che i pescatori locali stanno affrontando.

Una delegazione della [commissione Pesca](https://www.europarl.europa.eu/committees/it/pech/home/highlights) del Parlamento europeo, guidata dal suo presidente [Pierre Karleskind](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197585/PIERRE_KARLESKIND/home) (Renew-FR), visiterà Mazara del Vallo, il più grande porto di ittica della Sicilia e d’Italia dal 23 al 25 maggio. Gli eurodeputati incontreranno le autorità locali, la guardia costiera, i pescatori locali e i rappresentanti dell’industria ittica per discutere le sfide principali del settore della pesca locale.

“Non vedo l’ora di vistare la regione Sicilia – ha affermato Karleskind in vista della missione – e di avere l’opportunità di discutere con i pescatori, le autorità pubbliche e le ONG per capire come possiamo affrontare insieme le prossime sfide. In modo particolare, sarò interessato a discutere degli effetti del cambiamento climatico, della sicurezza per i pescatori del Mediterraneo e di come possiamo garantire una gestione sostenibile della pesca che assicuri sia stock in buona salute che un settore redditizio”.

Gli eurodeputati discuteranno delle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza con i rappresentanti della Guardia costiera locale. La delegazione avrà l’opportunità di incontrare Pietro Marrone, proprietario di “Medinea”, un’imbarcazione sequestrata dalle milizie libiche del Generale Haftar nel 2020, e i membri dell’equipaggio rapiti e tenuti in una prigione libica per oltre tre mesi.

I membri della delegazione si confronteranno con le autorità locali sulla riforma del regolamento sul controllo della pesca, sulla lotta contro la pesca illegale e sui rapporti con i Paesi confinanti del Nord Africa.

Il presidente Karleskind sarà affiancato da altri cinque eurodeputati: [Peter Van Dalen](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96809/PETER_VAN+DALEN/home) (PPE-NL), [Pietro Bartolo](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/197808/PIETRO_BARTOLO/home) (S&D-IT), [Rosanna Conte](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197616/ROSANNA_CONTE/home) (ID-IT), [Rosa D’Amato](https://www.europarl.europa.eu/meps/it/124835/ROSA_D%27AMATO/home) (Greens/EFA-ITA) e [Annalisa Tardino](https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197806/ANNALISA_TARDINO/home) (ID-IT).

