18 settembre 2021 GLI ASPARAGI DI BADOERE E IL MAIS GIALLO DI MARANO CONQUISTANO IL G20

DUE PRODUTTORI COLDIRETTI TESTIMONIAL DELLA BIODIVERSITA’ VENETA

18 settembre 2021 – L’asparago bianco Igp di Badoere e il mais giallo di Marano in vetrina al G20 il summit internazionale in corso a Firenze fino a domani 19 settembre. Testimonial delle tipicita’ venete due produttori di Coldiretti: Aronne Basso della provincia di Treviso e Maurizio Radin per Vicenza che con i loro banchi in Piazza Santa Croce propongono a turisti e cittadini comprese le delegazioni mondiali presente la loro produzione. Un’ esperienza costruttiva – spiegano i due agricoltori.che hanno ricevuto anche la visita del Presidebte Nazionale Ettore Prandini – c’ e’ curiosità tra i consumatori toscani che dimostrano anche di voler relazionarsi direttamente con tutti gli imprenditori agricoli provenienti da tutta Italia al Villaggio Contadino di Coldiretti. ​

