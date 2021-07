(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 GKN. SOLIDARIETA’ DELLA FLAI CGIL

Solidarietà ai lavoratori licenziati della GKN anche dalle pagine social della Flai Cgil, che riportano delle assemblee oggi in corso alla Sammontana con la presenza del Segretario generale Flai Cgil, Giovanni Mininni.

“In vista dello sciopero di lunedì 19 luglio – si legge sul post – arriva la solidarietà delle RSU #Sammontana di Empoli alle 442 lavoratrici e lavoratori #Gkn brutalmente licenziati in nome di una ristrutturazione industriale che non guarda al lavoro, ai diritti, alla dignità delle persone ma solo al massimo guadagno e all’interesse dei padroni. I lavoratori e le lavoratrici Sammontana, riuniti oggi in assemblea con il segretario generale FLAI CGIL Giovanni Mininni, hanno proclamato 8 ore di sciopero per solidarietà e per sostenere la battaglia dei lavoratori Gkn”.

Roma, 16 luglio 2021

