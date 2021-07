(AGENPARL) – mar 13 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

sito web: www.deputatipd.it

GKN. Parlamentari PD Toscana presenteranno interrogazione al Governo

La vertenza della GKN assume un carattere di particolare gravità, sia per il numero di lavoratori coinvolti (422 nello stabilimento, altri 300 nell’indotto), sia per le modalità e la tempistica, che segnano un imbarbarimento inaccettabile delle relazioni industriali. Allo stesso modo va fatta chiarezza su quelle che sono le reali intenzioni della proprietà e sulle motivazioni che hanno portato al licenziamento collettivo.

Per questi motivi come parlamentari della Regione Toscana presenteremo un‘interrogazione al Governo per capire come intenda muoversi in questa vertenza particolarmente delicata, soprattutto per la fase storica in cui ci troviamo, con la pandemia ancora da debellare definitivamente e le incertezze sui prossimi mesi.

Una cosa è certa: la Toscana e Firenze in particolare non intendono assistere passivamente ad operazioni che nulla hanno a che fare con la normale dialettica economica, e che aprono scenari foschi per il prossimo futuro.

Lo affermano in una nota i parlamentari Pd della Toscana.

Roma, 13 luglio 2021

🔊 Listen to this