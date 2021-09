(AGENPARL) – mer 01 settembre 2021 GKN, Melio: «Ritirare licenziamenti e favorire inizio di una vera trattativa»

«Ciò che sta accadendo alla GKN di Campi Bisenzio è inaccettabile – commenta in una nota il Consigliere Regionale Iacopo Melio, all’indomani del tavolo convocato dal Ministero con l’azienda e la Regione Toscana – È giusto che la multinazionale ritiri la procedura di licenziamento collettivo, aprendo ad una vera trattativa rispettosa dei diritti dei lavoratori».

«Condivido totalmente la preoccupazione del presidente Eugenio Giani e dei sindacati – continua Melio – L’azienda ha tenuto un comportamento denigratorio della dignità di centinaia di operaie e di operai, e delle loro famiglie. Non possiamo tollerare tutto questo dal momento che le condizioni per garantire l’occupazione e la continuità produttiva sembrano esserci».

«La vertenza è ormai diventata nazionale – conclude Melio – Quello che sta avvenendo a Campi riguarda tutti, non solo il nostro territorio, e non possiamo rischiare che questo modus operandi diventi la normalità. È necessario che la mobilitazione delle istituzioni continui con più determinazione. Personalmente, non smetterò di lottare a fianco dei lavoratori dando loro voce, per sostenere una sfida che riguarda il futuro di tutti».

