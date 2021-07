(AGENPARL) – lun 26 luglio 2021 Ufficio stampa Gruppo Partito Democratico

Giustizia. Vazio (Pd), proposta Fi rischia di far naufragare riforma, sarebbe responsabilità pesante come macigno

La richiesta avanzata da Forza Italia, sostenuta ambiguamente dalla Lega, di far entrare nella riforma temi che con il processo penale non c’entrano, rischia di far naufragare tutto. La riforma Cartabia rappresenta un’occasione epocale per la Giustizia, che tiene insieme la lotta alla criminalità, la ragionevole durata di un processo e quindi la tutela degli imputati, da una parte, e gli interessi delle parti lese, dall’altra.

