(AGENPARL) – Roma, 11 novembre 2021 – Giustizia: Un Comitato dei creditori di un fallimento potrebbe essere in conflitto di interessi? Se capita perché può capitare, dove vi trovate? Quo vadis? Ah a saperlo…

(AGENPARL) – Roma, 11 novembre 2021 – Come è noto il Comitato dei Creditori è un organo collegiale nominato dal giudice delegato e composto di un numero ristretti di creditori.

Può capitare che dei comportamenti negligenti da parte Comitato dei Creditori possa determinare in una procedura fallimentare ammanchi di oltre mezzo milione di euro.

Può capitare che un Comitato dei creditori non richieda alla Curatela la necessità di chiedere neanche un euro agli ex soci, nonostante siano stati presentati dei decreti ingiuntivi.

Può capitare che al contrario vengano effettuate delle compensazioni, le cui prestazioni erano state considerate da una parte inesistenti.

Infatti, può capitare che il Comitato dei Creditori, nonostante la lettura della relazione fallimentare e del programma di liquidazione, non ha richiesto alla Curatela di portare in esecuzione un patto parasociale precedentemente stipulato.

Può capitare che in una procedura fallimentare non traspare agli atti alcun documento dal quale emerge il conflitto di interessi tra un membro del Comitato dei Creditori che aveva una causa di impugnativa del Licenziamento, causa che è stata rigettata da un Tribunale anche se la Curatela non si è difesa e non ha rappresentato alcunché̀ al Giudice ed allo stesso Comitato dei Creditori.

Una situazione che un componente del Comitato dei Creditori avrebbe dovuto rinunciare alla carica per l’evidente conflitto di interessi.

Ad esempio ricorre un conflitto di interesse quando un componente del comitato è portatore, di una determinata decisione, di un interesse esterno e riconducibile alla sua posizione di creditore, per cui egli non può perseguire la difesa degli interessi dei creditori senza sacrificare il proprio personale tornaconto.

L’articolo 41 comma 7 che richiama l’articolo 22407 comma 1 e 3 del codice civile «i membri del comitato dei creditori: devono svolgere il proprio incarico con la professionalità e la diligenza dettata dalla natura dell’incarico; sono responsabili della verità delle attestazioni; devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.