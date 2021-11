(AGENPARL) – lun 15 novembre 2021 Giustizia, trappola sul contributo unificato. Romano (A.na.i) S.Maria Capua Vetere solleva dubbi sul disegno di legge. Se non paghi, niente giustizia

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) 15 novembre 2021 – Parte dal foro di Santa Maria Capua ed in particolare dal presidente della sezione A.na.i presieduta dall’avvocato Enrico Romano, l’allarme sul disegno di legge in via di discussione che prevede la mancata accettazione di un atto giudiziario da parte del cancelliere senza il contestuale versamento del contributo unificato. Ma vediamo nei dettagli la questione che sta diventando di rilevanza nazionale.

Mancano poche ore all’avvio dell’iter parlamentare del DDL di Bilancio 2022, alla cui approvazione, per le risorse messe in campo, molti guardano fiduciosi. Numerosi sono gli interventi previsti, alcuni dei quali sicuramente rivitalizzanti anche per il “sistema giustizia”.Sull’argomento abbiamo interpellato l’Avvocato Enrico Romano, presidente dell’AssociazioneNazionale Avvocati (A.NA.I.) Sezione di S.Maria Capua Vetere.

Cosa accade, Avvocato, nel caso di deposito telematico ?

Allorchè si effettui un’iscrizione a ruolo l’ultimo giorno utile,come è ben possibile che accada, ovvero un deposito di memoria di costituzione con domanda riconvenzionale (che, com’è noto, necessita il pagamento di autonomo contributo unificato, così come l’atto di intervento) il personale di Cancelleria –verificato che il contributo unificato non è stato versato o è stato versato in modo non corretto (anche per mero involontario errore sul valore della controversia)–dovrà rifiutare l’atto, con intuibili gravi conseguenze di natura procedurale per la parteeforse anche per lo stesso difensore che potrebbe essere passibile di responsabilità professionale.

Si tratta, com’è evidente – prosegue Romano –di un ostacolo per il cittadino all’accesso alla tutela giurisdizionale che non esclude profili di incostituzionalità oltre che dicontrasto con la normativa di diritto internazionale ed europeo che garantisce l’accesso alla giustizia e che implica il diritto ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE .

