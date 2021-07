(AGENPARL) – Roma, 28 lug 2021 – Matteo Salvini, che anche oggi si è sentito più volte con la senatrice Giulia Bongiorno, ha ribadito poco fa in una telefonata al Presidente del Consiglio Mario Draghi la linea della Lega sulla Giustizia: non possono andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale. Così da fonti della Lega

