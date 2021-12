(AGENPARL) – lun 13 dicembre 2021 Giustizia: Siracusano (FI), sorteggio per Csm unica strada percorribile

“La riforma del Consiglio superiore della magistratura non è più rinviabile.

Il ministro della Giustizia, Marta Cartabia, sta lavorando da mesi a diverse tesi, e nella maggioranza c’è un confronto aperto tra le forze politiche che sostengono il governo Draghi.

Forza Italia, da tempo, sostiene il sorteggio temperato – per rispettare il disposto dell’articolo 104 della Costituzione – quale migliore modalità per comporre il Csm.

Sarebbe, a nostro avviso, l’unica strada percorribile per evitare il correntismo, le ingerenze, le scontate influenze nell’elezione del massimo organo di governo della magistratura.

Questa proposta è stata via via sposata anche da altre forze politiche, ed oggi è quella che ha la maggior convergenza possibile.

Oggi, in un’intervista a ‘La Stampa’, persino il procuratore Antimafia e Antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho, lo dice senza mezzi termini: ‘serve il sorteggio del Csm per evitare interferenze’.

Il ministro Cartabia potrebbe – a questo punto – trovarsi in un percorso in discesa su questa ipotesi che sta registrando il più ampio consenso”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

