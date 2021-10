(AGENPARL) – sab 30 ottobre 2021 Giustizia: Siracusano (FI), referendum occasione storica per rivoluzionare sistema

“Il via libera da parte della Cassazione dei sei referendum sulla giustizia è un’ottima notizia. La consultazione popolare sarà l’occasione per rivoluzionare un sistema – già potenzialmente migliorato dalla riforma Cartabia – che in questi ultimi decenni ha troppe volte mostrato limiti e contraddizioni. Le oltre 4 milioni di firme raccolte in questi ultimi mesi, anche grazie alla mobilitazione di Forza Italia – io ho sottoscritto la richiesta di referendum e contrituito a raccogliere nella mia città, Messina, adesioni -, dimostrano quanto il tema sia importante e ritenuto prioritario dagli italiani. Riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione della legge Severino, equa valutazione dei magistrati. Tanti i punti che saranno oggetto del voto referendario, probabilmente già nella prossima primavera. Un’occasione storica e irripetibile”. Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

