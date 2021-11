(AGENPARL) – ven 26 novembre 2021 Giustizia: Siracusano (FI), governo impegnato per superare problemi edilizia giudiziaria a Messina

“Il problema delle sedi giudiziarie e del Palazzo di giustizia a Messina è di estrema rilevanza, ed è stato più volte sollevato a livello nazionale. Oggi il sottosegretario alla Giustizia, Anna Macina, è stata in visita istituzionale nella città dello Stretto.

Ringraziamo il governo per l’attenzione, e in particolare il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, delegato per l’edilizia giudiziaria, che da tempo ha sotto la lente di ingrandimento le criticità legate alle sedi giudiziarie e alla realtà di Messina.

Alcuni, per la verità limitati, interventi potranno essere finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza; per altri, assai più decisivi, siamo certi di avere il sostegno del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, che più volte si è dimostrata sensibile e disponibile.

Per questo è indispensabile un lavoro di programmazione edilizia e una sinergia tra i diversi attori in campo. La maggioranza che sostiene il governo Draghi è impegnata per aiutare il Mezzogiorno e la Sicilia a risolvere tanti suoi storici problemi”.

Così Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

