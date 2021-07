(AGENPARL) – ven 16 luglio 2021 Giustizia: Siracusano (FI), firmo referendum per avere riforma più coraggiosa

“La riforma Cartabia rappresenta un primo passo, ma per cambiare davvero la giustizia in Italia occorre maggior coraggio, con il coinvolgimento del Parlamento e soprattutto con quello dei cittadini.

Per questi motivi ho deciso di firmare i sei referendum radicali sulla giustizia: che possano agire da pungolo nei confronti del governo per fare ancora meglio.

Riforma del Csm, responsabilità diretta dei magistrati, separazione delle carriere, limiti agli abusi della custodia cautelare, abolizione della legge Severino, equa valutazione dei magistrati: questi i punti chiave.Oggi sarò a Messina, a piazza Cairoli, presso un gazebo organizzato da Forza Italia, per raccogliere le firme e per sensibilizzare la cittadinanza su questi temi.

Riformare radicalmente la giustizia è un traguardo che riguarda tutti noi e che va perseguito con determinazione e in tempi rapidi”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

