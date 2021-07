(AGENPARL) – sab 24 luglio 2021 Giustizia: Siracusano (FI), con riforma Cartabia superato abominio stop prescrizione

“La riforma della giustizia è quanto mai necessaria, per un Paese più moderno e che possa sfruttare al meglio le risorse europee che arriveranno con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. La durata dei processi è uno dei mali da correggere con determinazione”. Lo ha detto Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, intervenendo alla “Magna Graecia Summer School”, una tre giorni di incontri e tavoli istituzionali organizzata dal coordinamento provinciale azzurro di Reggio Calabria, guidato dall’onorevole Francesco Cannizzaro. “Il testo del ministro Cartabia non è quello che sognavamo, ma è un buon compromesso, e soprattutto ci permette di superare l’abominio dello stop alla prescrizione imposto dall’ex Guardasigilli Bonafede. Adesso è utile, a mio avviso, firmare per i referendum sulla giustizia. Un percorso parallelo per migliorare ulteriormente il sistema, a garanzia dei cittadini, e contro ogni possibile strumentalizzazione”.

