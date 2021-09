(AGENPARL) – dom 12 settembre 2021 Giustizia: Siracusano (FI), bene Berlusconi, garantismo principio fondante Forza Italia

“Il garantismo, come ricorda oggi con una lettera a ‘Il Giornale’ il presidente Berlusconi, insieme al liberalismo, al cristianesimo e all’europeismo, rappresenta uno dei principi fondanti di Forza Italia.

Chi giudica sulla colpevolezza o meno di una persona ha una responsabilità enorme, decide sulla libertà e sui diritti, decide sulla vita altrui.

Per garantire un giudizio sereno e in alcun modo condizionato, l’unica strada percorribile è quella della separazione delle carriere. Da una parte gli inquirenti, dall’altra i giudicanti: senza possibilità di mischiare i ruoli.

E poi andrebbe limitato l’utilizzo della carcerazione preventiva, spesso usata come misura punitiva per ottenere confessioni e per sfinire l’accusato.

Nessun cittadino, invece, può essere giudicato colpevole fino a condanna definitiva, e qui – per sanare eventuali errori – è fondamentale preservare l’esistenza dei tre gradi di giudizio. E allo stesso tempo dovrebbe essere resa inappellabile una sentenza di assoluzione.

Basta con i processi infiniti, e attenzione massima da parte dei giudici prima di mandare in carcere un innocente. Una vera e rivoluzionaria riforma della giustizia sarà sempre l’obiettivo primario di Forza Italia, per avere un Paese davvero civile, e per limitare gli errori che il sistema può causare”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

🔊 Listen to this