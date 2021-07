(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 Giustizia: Siracusano, archiviata riforma Bonafede, per FI tutela sindaci resta tema in campo

“Da cittadina prima che da parlamentare ritenevo surreale che il Paese fosse ostaggio del Movimento 5 Stelle sulla giustizia. Oggi, finalmente è stato partorito l’accordo.

Con il testo Cartabia viene archiviata la riforma Bonafede, viene messo definitivamente in soffitta il ‘fine processo mai’ tanto voluto dall’ex guardasigilli.

Non è la riforma che Forza Italia sognava, ma alle condizioni date, con questa maggioranza eterogenea, non si poteva fare di più.

Noi, in modo responsabile a differenza di chi ha cercato di sabotare la riforma presentando più di mille emendamenti in Parlamento, non abbiamo mai messo in dubbio la nostra lealtà al presidente Draghi e il nostro sostegno al governo.

Per Forza Italia, comunque, il tema dell’abuso d’ufficio e di una maggiore tutela per i sindaci e per gli pubblici amministratori resta in campo. Siamo certi di poterlo trattare e superare presto in un prossimo provvedimento”.

Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio, ai microfoni di “Zapping”, su Radio Uno.

