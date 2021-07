(AGENPARL) – sab 31 luglio 2021 GIUSTIZIA, RUGGIERI (FI): “CARIDI ASSOLTO DOPO ANNI, CHI SI SCUSA ORA?”

Roma, 31 luglio – “Ennesimo scandalo. L’ex senatore di Forza Italia, Caridi, arrestato, consegnato dal Senato, recluso in massima sicurezza con un’accusa infamante, carriera troncata, reputazione uccisa, viene oggi, diversi anni dopo, assolto perché il fatto non sussiste”.

Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, sulla sentenza del processo per associazione a delinquere di stampo mafioso denominata ‘Gotha’, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria. “Chi si scusa, ora? E come si risarcisce un cittadino, per una roba simile -prosegue Ruggieri- ? Cos’altro deve accadere perché si capisca che certa magistratura protagonista scherza con le vite di troppi, politici (sempre di una certa parte) ed elettori compresi, e che dunque si deve riformare profondamente?”, conclude Ruggieri.

