(AGENPARL) – dom 01 agosto 2021 GIUSTIZIA: ROSSELLO (FI), SCELTE CARTABIA SONO IN LINEA CON RICHIETE UE

“Le scelte proposte dalla ministra Cartabia sono in linea con le richieste dell’Europa. E questo per noi di Forza Italia ha costituito uno dei muri maestri su cui poter costruire un edificio solido”. Lo ha detto il deputato di Forza Italia, Cristina Rossello, intervenendo nell’Aula di Montecitorio sulla riforma della giustizia. “Grazie all’approvazione di specifici emendamenti di Forza Italia abbiamo introdotto principi più garantistici – ha aggiunto –, ovviamente il portato di una mediazione non consente mai di raggiungere la piena soddisfazione”, tuttavia “è stato archiviato il ‘fine processo mai’” e ripristinato “il principio della ragionevole durata dei processi”, annullando di fatto “quanto hanno prodotto i governi Conte con il ministro Bonafede”.

