(AGENPARL) – sab 26 marzo 2022 Giustizia, Potenti (Lega): Tribunali isole vanno stabilizzati, non chiusi

“Il 31 dicembre è la deadline che potrebbe segnare la chiusura delle sezioni distaccate delle isole Elba, Ischia e Lipari ripristinate in precedenza dal decreto 14/2014. Sarà questo l’esito inevitabile se il Governo non realizzerà l’impegno preso con l’approvazione del mio odg al Dl Milleproroghe nel quale chiedevo la loro stabilizzazione.

In una situazione cronica della giustizia italiana che rischia persino di perdere i fondi del Pnrr per la lentezza dei processi ulteriormente aggravata dal Covid, è davvero incredibile solamente pensare di non stabilizzare i tribunali delle isole. Non possiamo permetterci di aggravare i disagi dell’insularità andando a privare i residenti dell’accesso al servizio della giustizia. È, piuttosto, il caso che queste sezioni non siano più precarie ma stabili e pienamente funzionanti”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia.