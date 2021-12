(AGENPARL) – gio 09 dicembre 2021 Giustizia, Potenti (Lega): Preoccupano violenze contro agenti a Sollicciano

“Martedì, nel giro di poche ore, sei agenti sono finiti al Pronto Soccorso dopo essere stati aggrediti da detenuti. In un caso pugni e calci contro un agente dopo il rifiuto di un detenuto di entrare in cella prolungatosi per più di un’ora, in un altro una camera detentiva data alla fiamma intossicando altri agenti. Quella del carcere di Sollicciano sta diventando una situazione esplosiva a scapito della Polizia Penitenziaria, costretta a lavorare peraltro, con l’inverno che avanza, in mezzo a cedimenti strutturali e infiltrazioni. C’è bisogno che l’Amministrazione Penitenziaria riporti ordine e sicurezza all’interno del carcere prima che si ripetano episodi come quelli di martedì”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega e membro della Commissione Giustizia.

🔊 Listen to this