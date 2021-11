(AGENPARL) – mer 17 novembre 2021 Giustizia, Potenti (Lega): Basta occupazioni abusive di case e locali commerciali

“Il caso di Ennio Di Lalla ha aperto gli occhi all’opinione pubblica nazionale sul dramma che vivono i proprietari di immobili occupati in Italia. Una situazione ulteriormente peggiorata dallo scoppio della pandemia per via del blocco degli sfratti. Sempre da Roma, raccontata da RomaToday, arriva un’altra storia di ordinaria ingiustizia: quella del signor Francesco che si ritrova un locale commerciale di proprietà occupato da mesi e trasformato in un’abitazione privata dall’ex affittuario. Una vicenda che riporta d’attualità la necessità di approvare una mia proposta di legge, depositata alla Camera a febbraio, per istituire un fondo di garanzia per i proprietari di immobili occupati da conduttori morosi”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier e membro II Commissione Giustizia.

