(AGENPARL) – gio 29 luglio 2021 GIUSTIZIA: PITTALIS (FI), CON RIFORMA CARTABIA SI TORNA AL DIRITTO, SI TORNA ALLA COSTITUZIONE

“Il Paese avrà una riforma della giustizia che ripristinerà, dopo la nefasta esperienza Bonafede, il principio del garantismo. L’architrave sul quale Forza Italia ha costruito fin dal 1994 la sua proposta politica”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Pietro Piattalis, componente della Commissione giustizia di Montecitorio. “Finalmente, sarà spazzato via il ‘fine pena mai’ che ha violentato, con il precedente intervento governativo in materia, il nostro sistema giudiziario. Si torna al diritto. Si ripristina la Costituzione”, conclude.

