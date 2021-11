(AGENPARL) – ven 12 novembre 2021 GIUSTIZIA. MODENA (FI): IMPEGNO CORALE PER NUOVO PIANO ORGANIZZATIVO UFFICI

“La circolare emanata dal ministero della Giustizia relativa all’ufficio per il Processo dà forma e sostanza alle previsioni del PNRR su nuove assunzioni e sul programma di smaltimento dell’arretrato. Si tratta di un passo importante che permetterà di aumentare l’organico di 21.910 unità in totale, delle quali 16.500 per l’ufficio del processo e altre 5.410 strutturali. Entro il 31 dicembre i responsabili degli uffici giudiziari dovranno predisporre il piano organizzativo, per individuare le criticità e le azioni da svolgere. Al di là delle esigenze di miglioramento, sempre possibili e auspicate dall’Avvocatura, l’impegno deve essere corale per la crescita del nostro Paese”. Lo ha detto la senatrice di Forza Italia, Fiammetta Modena, intervenendo ad un convegno patrocinato dal Consiglio Nazionale Forense, organizzato dall’Ordine degli avvocati di Palmi in collaborazione con varie associazioni forensi.

