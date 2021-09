(AGENPARL) – mar 21 settembre 2021 GIUSTIZIA, MODENA (FI): CON DDL DELEGA GETTIAMO BASI PER RIFORMA COMPLESSIVA

“Questo provvedimento risponde alla richiesta che ci ha fatto l’Europa di abbattere i tempi dei processi del 40% entro il 2024. Ciò significa innanzitutto eliminare l’arretrato e la legge delega sul processo civile prevede l’assunzione di figure professionali nell’ufficio del processo, che coadiuveranno i magistrati. Perchè, come è stato dimostrato, il collo di bottiglia che rallenta la giustizia si trova nella fase decisionale. Fondamentale per questo è la digitalizzazione che potrà contribuire a snellire molte procedure. In questa riforma inoltre sono inserite alcune norme che riguardano anche il processo del lavoro, come l’introduzione della possibilità per gli avvocati di firmare le negoziazioni e l’eliminazione del rito Fornero. In Commissione abbiamo fatto un lavoro importante in un clima collaborativo e gettato le basi per una riforma complessiva che potrà sicuramente migliorare la macchina della giustizia.

Lo ha detto la senatrice di Forza Italia Fiammetta Modena, relatrice del DDL delega di riforma del processo civile, in un’intervista a GR Parlamento

