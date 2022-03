(AGENPARL) – gio 24 marzo 2022 NOTA STAMPA

GIUSTIZIA, M5S: BENE DECRETO PIANTE ORGANICHE FLESSIBILI, PROSEGUE IMPEGNO PER LE RISORSE UMANE

ROMA, 24 marzo – “La firma della ministra Cartabia sul decreto per le piante organiche flessibili a supporto degli uffici giudiziari è una notizia importante per lo smaltimento del grande arretrato che intasa il lavoro dei tribunali e indebolisce l’efficienza della Giustizia in Italia. 179 magistrati vanno a rinforzare gli organici nelle funzioni giudicanti e requirenti di numerose città italiane i cui distretti sono in particolari difficoltà. Si completa così un percorso avviato dal ministro M5S Bonafede nel 2019 quando venne approvata la norma, nata per andare incontro alle esigenze specifiche manifestate da molti uffici. Gli obiettivi che ci siamo posti con il Pnrr sono ambiziosi ma anche indispensabili, l’Italia ha bisogno di una Giustizia che funzioni e per ottenere questo risultato serve innanzi tutto la massima attenzione alle risorse umane, è proprio l’impostazione che il Movimento 5 Stelle ha voluto dare dall’inizio della legislatura”.

Così in una nota i senatori M5S nella commissione Giustizia Grazia D’Angelo, Felicia Gaudiano, Arnaldo Lomuti, Alessandra Maiorino e Bruna Piarulli.

